Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Giresun Haberleri Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 20:33
Giresun Haberleri - Anadolu Ajansı, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, A.G. ve M.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 36 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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