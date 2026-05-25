Giresun'daki katliam gibi kazada bir tutuklama

Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde 23 Mayıs'ta Musa U. (59) idaresindeki 55 K 4065 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Yıldız'ın (43) kullandığı 34 PMS 61 ile Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki 34 PNK 09 plakalı otomobile çarpmış, sürücü Yıldız ile beraberindeki eşi Melek (40), çocukları Hamza (7), Hasan (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetmişti.

Aynı otomobildeki ailenin diğer çocuğu Rana Meltem Yıldız (20) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada, diğer otomobildeki Ferhat Yıldız (45), eşi Fatma (40) ile çocukları Sümeyye (9) ve Eymen Yıldız (16) ile tır sürücüsü Musa U. yaralanmıştı.

Kazada yaralanan TIR sürücüsü Musa U., hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 KİŞİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Aynı aileden 5 kişinin cenazesi, memleketleri Trabzon'un Arsin ilçesinde defnedildi. Ali Yıldız ile eşi Melek (40), kızları Sadem Yağmur (15) ve oğulları Hamza ve Hasan Yıldız'ın cenazesi, ilçeye bağlı Konak Mahallesi'ne getirildi.

Gölcük ve Konak Mahalle Camisi'nde kılınan namazların ardından cenazeler, aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile vatandaşlar katıldı.