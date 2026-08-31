Giresun'daki sağanak sonrası Karadeniz Sahil Yolu’nu su bastı
31.08.2026 09:40
Trafikte aksamalar yaşandı.
Giresun’un Piraziz ilçesinde sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölümleri suyla doldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Giresun'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, Piraziz ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda su baskınına neden oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle Ordu-Giresun istikametinde trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından Piraziz ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümleri suyla doldu.
Yolda oluşan su birikintileri nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, suyun tahliye edilmesi ve ulaşımın normale dönmesi için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
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