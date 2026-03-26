Kamyonun ezerek ağır yaraladığı kadın hayatını kaybetti
26.03.2026 13:51
Yoğun bakımda tedavi altına alınan M.K., yaklaşık bir aylık yaşam mücadelesinın ardından tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Giresun'da cenaze kalabalığının arasına giren kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti.
Olay, Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde yaşandı.
Alınan bilgilere göre, Görele Beton firmasına ait taş ocağında çalışan işçi Öner K. idaresindeki hafriyat kamyonu, cenaze konvoyunun arasına girerek, M.K.'ye çarptı.
Kodal, kamyonun bacaklarının üzerinden geçmesiyle ağır yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.K. önce Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
