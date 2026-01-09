Karadeniz'de ağlara takıldı, balıkçılar isyan etti
09.01.2026 14:35
Son Güncelleme: 09.01.2026 14:45
İHA
Karadeniz’de popülasyonu her geçen gün artmakta olan camgöz köpekbalığı türü, Giresun’da amatör balıkçıların oltalarına takılmaya başladı.
Giresun’un Bulancak ilçesinde balık tutmak isteyen amatör balıkçılar, oltalarına çok sık takılan camgöz köpek balıklarına isyan etti.
Her akşam irili ufaklı 7-8 köpekbalığının oltalarına takıldığını belirten balıkçılar, sahile bu kadar yaklaşan balıkların aç kaldıkları için kıyıya yöneldiklerini dile getirdi.
Köpek balıklarının, Karadeniz’deki balık çeşidi ve popülasyonunun azalması sonucu sahillerde yemleniyor olmasının, ekosistem açısından olumlu sonuçlar doğurmayacağı belirtildi.
Camgöz köpek balıkları, balık sürüleri ve ahtapotlarla beslenir. Kendisi de sürü oluşturan bu tür, keskin dişleriyle profesyonel balıkçıların ağlarına zarar verebilir. Kırlangıç türü, dip balıklarını avlayan amatör balıkçıların oltalarına nadiren takılır.
Bazı kaynaklarda bu balıkların insanlara saldırmadığı bilgisi yer alıyor.
Eti Türkiye'de pek tüketilmese de Avrupa ülkelerinde tercih edilebiliyor.
YASAL UYARI
GIRESUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GIRESUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.