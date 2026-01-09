Karadeniz'de ağlara takıldı, balıkçılar isyan etti

Karadeniz’de popülasyonu her geçen gün artmakta olan camgöz köpekbalığı türü, Giresun’da amatör balıkçıların oltalarına takılmaya başladı.

Her akşam irili ufaklı 7-8 köpekbalığının oltalarına takıldığını belirten balıkçılar, sahile bu kadar yaklaşan balıkların aç kaldıkları için kıyıya yöneldiklerini dile getirdi.

Giresun ’un Bulancak ilçesinde balık tutmak isteyen amatör balıkçılar, oltalarına çok sık takılan camgöz köpek balıklarına isyan etti.

Eti Türkiye'de pek tüketilmese de Avrupa ülkelerinde tercih edilebiliyor.

Bazı kaynaklarda bu balıkların insanlara saldırmadığı bilgisi yer alıyor.

Camgöz köpek balıkları, balık sürüleri ve ahtapotlarla beslenir. Kendisi de sürü oluşturan bu tür, keskin dişleriyle profesyonel balıkçıların ağlarına zarar verebilir. Kırlangıç türü, dip balıklarını avlayan amatör balıkçıların oltalarına nadiren takılır.

