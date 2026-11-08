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Kardeş kavgası cinayetle bitti

08.11.2026 16:00

Kardeş kavgası cinayetle bitti
IHA

Kardeşini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Yurt Haber Merkezi
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Giresun'un Piraziz ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Esentepe köyünde O.Ş. (55) ile ağabeyi A.Ş. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda A.Ş., kardeşi O.Ş.'ye tabancayla ateş etti.

 

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Ekipler, O.Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

 

Şüpheli A.Ş. ise gözaltına alındı.

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