Kardeş kavgası cinayetle bitti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Giresun 'un Piraziz ilçesine bağlı Esentepe köyünde O.Ş. (55) ile ağabeyi A.Ş. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda A.Ş., kardeşi O.Ş.'ye tabancayla ateş etti.

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