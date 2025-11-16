Kazada değil, kavgada can verdi

Coşkun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası otomobil sürücüleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında dövülerek ağır yaralandığı belirlenen Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

