Kazada değil, kavgada can verdi
16.11.2025 16:09
AA
Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada dövülerek ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.
İ.İ.'nin (38) kullandığı otomobil ile Abdullah Coşkun'un (68) kullandığı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpıştı.
Kaza sonrası otomobil sürücüleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında dövülerek ağır yaralandığı belirlenen Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Coşkun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.İ.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
