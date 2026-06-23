Sis Dağı Yaylası çiçek açtı. Renk cümbüşü büyülüyor
23.06.2026 15:39
Sis Dağı, 2011 yılında turizm merkezi ilan edildi.
Trabzon ve Giresun sınırında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası, açan çiçeklerle farklı renklere büründü.
Giresun ve Trabzon arasında bulunan Sisdağı Yaylası, yaz renklerine büründü. Yayladaki Erkeksu Obası bölgesinde yeşilin tonlarına mor ve sarı çiçeklerin de eklenmesiyle ortaya çıkan doğal güzellik, etkileyici bir manzara sunuyor.
Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için adeta dinlenme noktası olan yayla, sakinliğiyle öne çıkıyor.
Her mevsim farklı güzelliklere bürünen Sis Dağı Yaylası, özellikle bahar ve yaz aylarında açan çiçeklerle görülmeye değer manzaralar oluşturuyor. Zaman zaman sis bulutlarıyla kaplanan yayla, bu yönüyle de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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