Taşınırken serendinin altında kalıp öldü
24.11.2025 14:59
DHA
Giresun'da Keşap ilçesinde taşınma sırasında devrilen serendinin altında kalan adam hayatını kaybetti.
Çamlıca köyü Kabacayatak mevkisinde vinçle taşınmak istenen ahşap serendini, vinç ayağının altındaki takoz kayınca devrildi.
Taşınma esnasında çalışan Adnan Akyol, devrilen ahşap yapı altında kaldı. Göğüs bölgesine binen ağır yükle yaralanan Akyol, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedaviye alınan Akyol, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
