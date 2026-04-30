Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı kavgada öldürüldü

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmak isteyen Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı ve Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimarlık Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Utku Konak, grupta bulunan N.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanla içinde yere yığılan Konak, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Konak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FATİH ERBAKAN’DAN TAZİYE MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan ile siyasi partiler taziye mesajı yayımladı. Fatih Erbakan, sanal medya hesabından yayımladığı mesajında “Giresun İl Gençlik Kolları Başkanımız, teşkilatımızın kıymetli evladı Utku Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Utku kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.