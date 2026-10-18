Gökçe Barajı'nda su tahliyesi sürüyor

Yalova 'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 60'ın üzerine çıktı .

Barajda doluluk oranının artmasıyla birlikte kontrollü su tahliyesi sürdürülürken, tahliye nedeniyle Selimandıra Deresi'ndeki su seviyesi ve akış hızında artma gerçekleşti.

Meteorolojik tahminlerde Yalova'da yağışların devam etmesi beklenirken, barajdaki su seviyesi ve dere yatağındaki akış yakından takip ediliyor.