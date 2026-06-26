Gölete düşen 16 yaşındaki Gökçe kurtarılamadı

Niğde 'de Gümüşler beldesindeki Tumlu Yaylası'nda gölete düşen Gökçe Kulaksız, suda çırpınmaya başladı. Gökçe'nin gölette çırpınarak yardım istediği fark eden yakınları, genç kızı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı.



Bilinci kapanan Gökçe, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Durumu ağır olan Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gökçe Kulaksız'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.