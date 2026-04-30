Gülhan'ı altınları için öldürmüştü, her şeyi anlattı. "Su içme bahanesiyle içeri girdim"

Olay 18 Aralık 2025'te Siirt 'te meydana geldi. Gülhan Börülce’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Eve giren ekipler, Börülce'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Gülhan Börülce’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya götürülerek toprağa verildi.

KATİL KOMŞU ÇIKTI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üst komşular Şükrü Kaya ve eşi Fatma Kaya gözaltına alındı.

Şükrü Kaya emniyetteki ifadesinde yasa dışı bahis oynadığını, yüksek miktarda para kaybettiğini, bir süredir Gülhan Börülce'yi öldürmeyi ve kolundaki bileziklerini almayı planladığını itiraf etti.

Kaya’nın eşi Fatma Kaya ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Tutuklu sanıklar Şükrü ve Fatma Kaya çifti hakkında hazırlanan iddianame, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanıklar Şükrü ve eşi Fatma Kaya hakkında “Tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme” ve “Nitelikli yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Fatma Kaya hakkında ayrıca “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan da 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, dört şüpheli hakkında “Kasten öldürme” suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

Şükrü Kaya'nın çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“SU İÇME BAHANESİYLE KAPIYI ÇALDIM”

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Şükrü Kaya, “2022 yılından beri kumara sürüklendim. Sürekli maddi sıkıntılar ve ailevi sorunlar yaşadım. Bundan kaynaklı borcum vardı ve bu borçları eşimden saklıyordum. Amacım tehdit edip altınlarını almaktı.” dedi.

Şükrü Kaya, olay anıyla ilgili olarak şunları anlattı:

“Olay günü kapıyı çantamı bırakmak ve su içmek bahanesiyle çaldım. Su içtikten sonra boğuşma meydana geldi. Daha önce eşimle evlerine misafirliğe gitmiştim. Boğuşmadan sonra elime aldığım bıçakla öldürdükten sonra kolundaki bilezikleri çıkardım."

"OLAY ESNASINDA ÖLDÜRME KARARI ALDIM"

“Olayın bir ay öncesinde kolundaki altınları almayı düşünmeye başlamıştım ama öldürmek niyetinde değildim. Eşimin bu durumdan haberi yoktu, o esnada eşim kendi evimizdeydi. Gülhan Börülce’nin evde tek olduğunu tespit etmek için kapının önünü fotoğraflıyordum. Evde kimin ayakkabısının olup olmadığına bakıyordum. Tek olduğu zamanı tespit etmek için kapısının fotoğraflarını çekiyordum. Olay esnasında öldürme kararı aldım.”

Şükrü Kaya’nın eşi tutuklu Fatma Kaya ise olaydan haberinin olmadığını savunarak suçlamaları reddetti.

Gülhan Börülce’nin eşi ve avukatları, mahkemede söz alarak Şükrü ve Fatma Kaya’nın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, hazırlanan DNA raporlarının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Mayıs tarihine erteledi.