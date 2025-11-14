Gümrük Kapısı'nda 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

14.11.2025 15:54

Anadolu Ajansı

AA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Ağru Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İran'dan yurda giren iki tırda Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama gerçekleştirildi.

 

Aramalarda 10 kilo 574 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.