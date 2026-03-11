Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Adnan Kutlutan (68), gece saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada yaşlı adamın Harşit Çayı kenarında cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan ve bekar olduğu öğrenilen Kutlutan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.