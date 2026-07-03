Avrupa kavruluyor, Karadeniz'in o bölgesi donuyor. Karlı zirveler dikkat çekti

Gümüşhane 'nin yüksek rakımlı zirvelerinde kışın izleri yaşamaya devam ediyor. Önceki yıllara göre daha yoğun geçen kış mevsiminin ardından kar örtüsünü hâlâ koruyan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, temmuz ayında bile beyaz ve yeşilin buluştuğu etkileyici görüntülere sahne oluyor.

Doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline gelen tabiat parkında, karla kaplı zirvelerden süzülen suların oluşturduğu dereler gürül gürül akarken, karların arasından yükselen rengarenk çiçekler görsel şölen sunuyor.

3 bin metreyi aşan zirveleri, berrak sularıyla dikkat çeken 20'den fazla buzul gölü, zengin yaban hayatı ve endemik bitki türleriyle öne çıkan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Karadeniz 'in en etkileyici doğal alanları arasında yer alıyor.