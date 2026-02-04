Bölgede birçok ailenin geçim kaynağı. Gümüşhane'den Avrupa'ya satılıyor

Kürtün zili’nin üretiminde hiçbir fabrikasyon ürün kullanılmadığının altını çizen Bal, "Bu zili dünyada üretilen diğer zillerden ayıran en önemli özellik, geri dönüşümle üretilmesi ve katma değer sağlaması. Ustalarımız ilimiz ve bölgemizde atıl durumdaki eski muslukların içindeki madenleri eriterek, özel kalıplar ve özel tekniklerle bu zilleri üretiyor'' şeklinde konuştu.

Bal, ‘’Bölgemizin toprağından hazırlanan özel kalıplarla yaklaşık 40 farklı çeşit zil üretiliyor. Her biri büyüklüğüne göre farklı tonlarda ses çıkarıyor ve bu da her zili kendine özgü kılıyor'' şeklinde konuştu.