Cenaze için gelmişti. Gümüşhane'de acı ölüm
19.03.2026 16:01
Cenaze için gelen adam, merdivenden düşerek hayatını kaybetti.
İstanbul'dan amcasının cenazesi için memleketi Gümüşhane’ye gelen bir kişi merdivenden düşerek hayatını kaybetti.
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinden amcasının cenazesine katılmak üzere Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindeki Sökmen Köyü’ne gelen Sefa Tuygun (40) hayatını kaybetti.
Toygun, köyde bulunan tek katlı evin çatısına çıkmak isterken merdivenden düştü.
Düşme sonucu ağır yaralanan Tuygun için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak üzere yola çıkarılan Tuygun, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.
YASAL UYARI
GÜMÜŞHANE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GÜMÜŞHANE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.