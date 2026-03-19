Cenaze için gelmişti. Gümüşhane'de acı ölüm

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinden amcasının cenazesine katılmak üzere Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindeki Sökmen Köyü’ne gelen Sefa Tuygun (40) hayatını kaybetti.

Toygun, köyde bulunan tek katlı evin çatısına çıkmak isterken merdivenden düştü.

Düşme sonucu ağır yaralanan Tuygun için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak üzere yola çıkarılan Tuygun, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.