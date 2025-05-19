Gümüşhane yaylaları doğaseverleri ağırlıyor

Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, Kürtün ilçesindeki Damlı köyü sınırlarında bulunan Sazalanı mesire alanı ve Damlı köyü yaylasında, çam ağaçlarının gölgesinde ve sis altında 12 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.



Doğa tutkunları, sarı, mor ve beyaz çiçeklerle kaplı yaylalarda bol bol fotoğraf çekerek kemençe eşliğinde horon tepti.



ARDOSK Başkanı Ali Koçyiğit, 42 kişilik bir ekiple yaptıkları yürüyüşten büyük keyif aldıklarını söyledi.



"DEĞİŞİK BİR AMBİYANS VARDI"

Bazı kulüp üyelerinin kente il dışından geldiklerini belirten Koçyiğit, "Arkadaşlarımızla beraber spor amaçlı yürüyüşler yapıyoruz. Her hafta düzenli olarak yürüyoruz. Hava bazen sisli, bazen güneşliydi. Değişik bir ambiyans vardı" diye konuştu.

Kulüp üyelerinden Bekir Akçagöz ise üç yıldır Gümüşhane'de olduğunu ifade ederek, "Sabah hava güneşliydi. Sonra sis çöktü. Biraz üşüdük, biraz ısındık. Ormanın içinde yürüdük. Yaylalar yeşildi ve manzaraları çok güzeldi. Buralı insanlar ile muhabbet ettik. Bizi sıcak karşıladılar" ifadelerini kullandı.



Dilara Altıntek ise çiçekler ile ağaçların arasında patika yollarda yürüyüş yaptıklarını belirterek, "Kemençeci abimiz ile baya eğlendik. Fotoğraflar ve videolar çektik. Birlikte şarkılar söyledik. Horon teptik" dedi.

