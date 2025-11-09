Gümüşhane'de çaya düşen tavuğu itfaiye kurtardı
09.11.2025 17:52
İHA
Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen tavuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Gümüşhane Karşıyaka Mahallesi'nde Harşit Çayı’na düşen ve bulunduğu yerden çıkamayan tavuğu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerinden Mustafa Soydaş, merdiven yardımıyla çaya inerek tavuğu bulunduğu yerden aldı. Kurtarılan tavuk daha sonra sahibine teslim edildi.
YASAL UYARI
GÜMÜŞHANE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GÜMÜŞHANE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.