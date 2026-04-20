Gümüşhane'de heyelan. Dev kayalar yolu kapattı, evler boşaltıldı
20.04.2026 15:34
Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları köy yolunu kapattı.
Gümüşhane'de meydana gelen heyelan nedeniyle üç ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Gümüşhane'de merkeze bağlı Aşağıalıçlı köyünde yağışların ardından heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği köy yolu, ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine olay yerine İl Özel İdaresi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Heyelanın meydana geldiği bölgedeki bir ahır zarar gördü, üç müstakil ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.
