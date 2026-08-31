Gümüşhane'de operasyon. Ruhsatsız silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir evde jandarma ekiplerince yapılan aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Evde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 432 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adet 7.62 milimetre çapında fişek ve 9 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

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