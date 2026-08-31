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Gümüşhane'de operasyon. Ruhsatsız silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

31.08.2026 16:25

Gümüşhane'de operasyon. Ruhsatsız silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
IHA

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir evde jandarma ekiplerince yapılan aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ile Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

 

Yürütülen çalışmaların ardından Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyündeki şüphelinin adresine adli arama gerçekleştirildi. 

 

Evde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 432 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adet 7.62 milimetre çapında fişek ve 9 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

 

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı. Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli M.Ç. hakkında adli tahkikata başlandı.

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