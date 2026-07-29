Gümüşhane'de son 15 günde 16 şüpheli yakalandı
29.07.2026 15:40
Gümüşhane'de son 15 günde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.
Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen rutin, şok ve planlı denetimlerde umuma açık alanlar, park ve bahçeler, metruk binalar ile iş yerleri denetlendi.
Ayrıca 12 düğün konvoyu kontrol edilirken, 2'sine işlem yapıldı. Ekipler 773 trafik ve 288 asayiş ihbarına da müdahalede bulundu.
Denetimlerde uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.
Denetimlerde açık alanda alkol alarak çevreyi rahatsız eden 10 kişiye toplam 17 bin 640 lira idari para cezası uygulanırken, maksat dışı kesici ve delici alet taşıyan 2 kişi bulundukları bölgeden men edildi.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 29 alkollü sürücüye ise toplam 316 bin 256 lira idari para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş toplam 44 yıl 9 ay hapis cezası ile 11 bin lira adli para cezası bulunan 16 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
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