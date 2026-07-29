Gümüşhane'de son 15 günde 16 şüpheli yakalandı

Denetimlerde açık alanda alkol alarak çevreyi rahatsız eden 10 kişiye toplam 17 bin 640 lira idari para cezası uygulanırken, maksat dışı kesici ve delici alet taşıyan 2 kişi bulundukları bölgeden men edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 29 alkollü sürücüye ise toplam 316 bin 256 lira idari para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş toplam 44 yıl 9 ay hapis cezası ile 11 bin lira adli para cezası bulunan 16 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.