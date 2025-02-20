Gümüşhane'de ulaşıma kar engel: Köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı (Gümüşhane Haberleri)
Gümüşhane'nin köyündeki hasta, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Dölek köyünde yaşayan diyabet hastası Mehmet Arı'nın (70) rahatsızlanması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşarak yardım istedi.
İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunu yaptıkları çalışma sonucu açtı.
Sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Arı, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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