Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı (Gümüşhane Haberleri)
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Erzurum'dan Gümüşhane'ye kiralık araçla uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yürüttü.
İl merkezine bağlı Kale köyü mevkisinde durdurulan şüpheli araçta, uyuşturucu arama köpeği 'Delil' ile yapılan aramada 35.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler A.İ. ile A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Gümüşhane Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Gümüşhane Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gümüşhane Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Gümüşhane