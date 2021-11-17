Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Gümüşhane Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesine bağlı Dayısı köyü yolu üzerinde polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu. Ekipler, araçtan dışarıya atılan iki kağıdın içerisinde 10,38 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.



Araçta bulunan Ü.İ. ve H.D'yi gözaltına alan ekipler, uyuşturucunun temin edildiğini belirledikleri F.Ç'nin Yenice köyündeki evinde de arama yaptı.



Dedektör köpeğin de yer aldığı aramada, poşetlere sarılı 12 parça halinde 4 kilo 50 gram esrar, öğütme aparatı, kuru sıkı tabanca ve 34 mermi ele geçirildi.



F.Ç'nin de gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.