Gümüşhane'de vahşet: Eşini odunla döverek öldürdü
02.06.2026 16:53
Katil zanlısı cinayet sonrası olay yerinden kaçtı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını odunla döverek öldürdü.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde H.P. (27) ile eşi Arzu P. (26) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.P., karısını odunla dövdü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, kafasına darbe alan Arzu P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, incelemenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
