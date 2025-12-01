Harşit Çayı'na feci ölüm
01.12.2025 14:22
Gümüşhane'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Harşit Çayı'na uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Canca Mahallesi Elmalı Caddesi'nde Mert Ekber T.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik mesafeden Harşit Çayı'na devrildi.
İhbar üzerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekiplerce yapılan ilk müdahalede, otomobildeki Hasan Öztürk'ün (54) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazadan yaralı kurtarılan otomobil sürücüsü ise Gümüşhane Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.
