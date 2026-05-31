Seyir halindeyken alev alev yandı
31.05.2026 16:46
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Gümüşhane'nin Vauk Dağı geçidinde seyir halindeki otomobil çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
S.A.'nın kullandığı otomobilden Gümüşhane istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle araçtan dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi.
Kısa süre sonra alevler otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
