Üniversite öğrencisi Rabia'nın şüpheli ölümü
25.05.2026 15:31
Genç kızın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanması bekleniyor.
Gümüşhane'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Yıldız, kız kardeşiyle birlikte kaldığı evde yatağında ölü bulundu.
Gümüşhane'de Çamlıca Mahallesi'ndeki evde kız kardeşiyle birlikte yaşayan Rabia Yıldız’ı (19) sabah saatlerinde uyandırmak isteyen kardeşi, genç kızı yatağında hareketsiz halde buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi olan Rabia Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından eve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Genç kızın cenazesi Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
