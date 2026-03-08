Haber alınamayan gencin kapısını ekipler açtı. Evdeki manzara şok etti

Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde yaşayan U.B.'den bir süre haber alınamadı. Haber alamayan arkadaşları telaşlanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından evin içine giren polis ekipleri genci uyurken buldu. Gence bir şey olmadığını gören arkadaşları, duygu dolu anlar yaşadı.