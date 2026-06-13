Habersizce evden çıktı, bir daha gören olmadı: 14 yaşındaki Şerife nerede?

Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Olay Serik ilçesinde yaşandı. Yılmaz, Kürüş Mahallesi'ndeki ailesiyle yaşadığı evinden saat 04.00 sıralarında yakınlarından habersiz çıktı.

Sabah saatlerinde kızlarını göremeyen aile fertleri, çevrede arama yaptı. Komşularla görüşen ve kızlarından haber alamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler, Yılmaz’ın bulunması için çalışma başlattı.

Kız çocuğunun telefonunu ve kimliğini evde bıraktığı öğrenildi.