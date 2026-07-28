Hakkari'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) il merkezinde gerçekleştirdiği operasyonda da, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan E.K. ile "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.B. gözaltına alındı.

Çukurca ilçesinde ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.K. yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.E.Ç., Yüksekova ilçesinde gözaltına alındı.

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