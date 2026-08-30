Orman yangınına giderken Zap Suyu'na düşen arazöz çıkarıldı
30.08.2026 12:14
Kazada 3 kişi yaralanmıştı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki orman yangınına giderken Zap Suyu'na uçan arazöz, vinç yardımıyla çıkarıldı.
Çukurca ilçesine bağlı Olgunlar köyündeki orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz, Çimenli köyü yakınlarındaki köprüden Zap Suyu’na uçmuştu.
Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen arazözde bulunan 3 orman personeli yaralanmış ve ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Kazanın ardından Zap Suyu’na yuvarlanan yangın söndürme aracı, yürütülen çalışma sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme ise sürüyor.
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