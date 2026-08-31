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Ormanlık alanda çıkan yangın köylüler tarafından söndürüldü

31.08.2026 09:18

Ormanlık alanda çıkan yangın köylüler tarafından söndürüldü
IHA

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İHA
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Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Derecik ilçesi Havrok Tepesi mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, yangını kendi imkanlarıyla kontrol almak üzere bölgeye hareket etti.

Vatandaşların zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

 

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.

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