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Minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı. 10 kişi yaralandı

27.08.2026 15:37

Minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı. 10 kişi yaralandı
DHA

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak plakalı minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçe girişindeki eski polis noktası mevkisinde meydana geldi. 

 

Yüksekova’dan Hakkari yönüne giden Irak plakalı minibüs, karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. 

 

Kazada minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. 

 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Minibüsten çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

 

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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