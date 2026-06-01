"Ağlayan gelinler" çiçek açtı
01.06.2026 15:17
Ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Hakkari'de havaların ısınmasıyla ters laleler açtı.
Zorlu geçen kış mevsiminin ardından doğanın canlanmasıyla yeşilin tonlarına bürünen Hakkari'nin dağlık alanları, bazı bölgelerde açmaya başlayan ters lalelerle farklı güzelliğe büründü.
Merkeze bağlı Üzümcü köyünün yakınındaki Şivişk Vadisi'nde de halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler açtı.
Kırmızı ve turuncu renkleriyle doğayı süsleyen ters laleler, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgi odağı oldu.
Vadiyi gezen doğaseverlerden Esat Kılınç, ters lalelerin bölgede haziran ayında bile canlılığını koruduğunu söyledi.
SADECE 20 GÜN
Karın yeni eridiği noktalarda yaklaşık 20 gün daha ters lalelerin görülebileceğini belirten Kılınç, bulundukları alanda bazı ters lalelerin diğerleriyle farklılık gösterdiğini, bazılarının daha çok çiçeğe sahip olduğunu ifade etti.
