Bakan Selçuk, Zap Suyu'nda bota bindi

Hakkari Haberleri - DHA,

Hakkari’de bulunan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında Mergabütan Kayak Tesisleri mevkisindeki kamplarda telafi etkinliklerine katılıp öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, daha sonra geçen yıl Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası, 2'nci ayak yarışlarının yapıldığı Depin Bölgesi'nde, Zap Suyu'da bota bindi.

Farklı okullardan gelen öğrencilerin rafting yarış startını da veren Bakan Selçuk, telafi programının derslerin telafisi ve salgının telafisi diye ayrılamayacağını belirterek yapılan her etkinliğin içinde eğlence ile birlikte bir müfredat olduğunu vurguladı.

"HAYATIN İÇİNDEKİ

Bakan Selçuk, "Doğa kampındaki futbolun, voleybolun, basketbolun, kanonun, okçuluğun taktiklerinin içinde matematik var, fizik var, mantık var, konsantrasyon var, motivasyon var. Yakılan kamp ateşinde kimya var, gölgesine sarılıp dallarını okşadığımız ağaçlarda biyoloji var. Rafting sporunda denge var, suyun gücünü hissetmek var. Tüm bunları deneyimleyerek öğrenmek paha biçilemez. Biz burada sadece rafting yapmadık, coğrafya dersinin derinliklerine daldık. Bu vadide akan Zap nehrinin debisini keşfederek fizik dersine geçtik, suyun kaldırma kuvvetini, itme çekme kuvvetini, hareket kavramını işledik. Hayatın içindeki müfredat işte tam da burada" diye konuştu.