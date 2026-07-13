Çevresi kar ve buzla kaplı, içi masmavi. Yaz ortasında dondurucu deneyim
13.07.2026 10:30
Hakkari doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.
Hakkari'nin 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası, yaz aylarında ilgi çekiyor. Macera tutkunları, buzlu gölde yüzerek unutulmaz bir deneyim yaşıyor.
Hakkari'nin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek için Türkiye'nin farklı illerinden gelen doğaseverler, 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki buzlu Seyithan Gölü'nde yüzerek unutulmaz anlar yaşadı.
Hakkari’ye gelen 20 kişilik doğasever kafilesi, bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini yerinde görmenin keyfini çıkardı. Doğaseverler, Hakkari'nin öne çıkan doğal güzellikleri arasında yer alan Sat Gölleri, Cilo Buzul Gölleri, Seyithan Gölü, Geverok Gölü, Terazin Gölü ve Karvan Gölü'nü görme fırsatı buldu.
Doğaseverler, tatil ve doğa rotası olarak Hakkari'yi tercih ettikleri için son derece mutlu olduklarını ifade etti.
Berçelan Yaylası'nda bulunan, çevresi kar ve buzlarla kaplı masmavi Seyithan Gölü'ne giren doğaseverler, dondurucu suya rağmen yüzmenin heyecanını yaşadı.
Doğaseverler; Hakkari'nin gölleri, yaylaları, buzulları ve el değmemiş doğasıyla Türkiye'nin en önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.
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