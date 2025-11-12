Günlerdir yanan Nehil Sazlığı'ndaki yangın söndürüldü

Yüksekova ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki yaklaşık 200 kuş türünün yaşadığı, “Kesin Korunacak Hassas Alan” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescillenen Nehil Sazlığı'nda 4 gün önce yangın çıktı.

İlçenin Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köyleri yakınlarında bulunan sazlıktaki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yaklaşık 3 kilometrelik alana yayıldı. Bölgenin bataklık yapısı Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerin çalışmasını zorlaştırınca, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de dün sabah saatlerinden itibaren bölgeye sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Sazlık alanda bulunan 3 ayrı ekip, 4 itfaiye aracıyla karadan Dilimli Barajı'ndan aldığı suyu alevlere atan helikopterle de havadan müdahaleyle alevler gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde tamamen söndürüldü.