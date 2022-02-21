Hakkari kırsalında 70 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Haberler - Hakkari Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 14:47
Hakkari Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 70 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Hakkari Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.