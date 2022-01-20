Hakkari kırsalında 97 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda, ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, 42 kilogram eroin ve 55 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

