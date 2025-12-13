Hakkari sınırında 259 bin kilogram uyuşturucu madde bulundu
13.12.2025 16:04
İHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır hattında yaklaşık 259 kilogram uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.
MSB, Hakkari sınır hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.
Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yapılan aramaların devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık 259 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."
