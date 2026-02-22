Hakkari'da trafik kazası. 8 yaralı
22.02.2026 16:33
Son Güncelleme: 22.02.2026 16:33
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Hakkari'de Çukurca yolu üzerindeki Köprülü mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Kazada araçta bulunan 8 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
YASAL UYARI
HAKKARI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HAKKARI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.