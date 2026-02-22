Hakkari'da trafik kazası. 8 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Hakkari 'de Çukurca yolu üzerindeki Köprülü mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

YASAL UYARI

HAKKARI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HAKKARI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.