Hakkari'de 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Haberler - Hakkari Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 15:49
Hakkari Haberleri - Anadolu Ajansı,
Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Hakkari İl ve Şemdinli İlçe Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalarda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.
Bilgilendirmede, konuyla ilgili adli tahkikata başlandığı aktarıldı.
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