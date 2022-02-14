Hakkari'de 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari Haberleri - Anadolu Ajansı,

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Hakkari İl ve Şemdinli İlçe Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalarda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.



Bilgilendirmede, konuyla ilgili adli tahkikata başlandığı aktarıldı.



