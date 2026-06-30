Hakkari'de 503 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7’nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 503 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz." denildi