Hakkari'de 503 kilo esrar ele geçirildi
30.06.2026 14:53
Çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda 503 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7’nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 503 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz." denildi
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