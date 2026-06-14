Hakkari'de aile katliamı: Uzman çavuş dört kişiyi öldürüp intihara kalkıştı
14.06.2026 16:01
Hastaneye kaldırılan uzman çavuşun durumu ağır. (Foto: Arşiv)
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basan uzman çavuş, dört kişiyi öldürdükten sonra intihara kalkıştı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi’nde iddiaya göre, kayınpederinin evine giden Uzman Çavuş M.G., henüz bilinmeyen bir nedenle evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.’yi silahla öldürdükten sonra intihara kalkıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu, gerekli incelemenin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hastane önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, intihar teşebbüsünde bulunan ve durumu ağır olan M.G.'nin ise ambulansla başka hastaneye sevk edildiği belirtildi.
YASAL UYARI
HAKKARI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HAKKARI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.