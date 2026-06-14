Hakkari'de aile katliamı: Uzman çavuş dört kişiyi öldürüp intihara kalkıştı

Hakkari 'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi’nde iddiaya göre, kayınpederinin evine giden Uzman Çavuş M.G., henüz bilinmeyen bir nedenle evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.’yi silahla öldürdükten sonra intihara kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu, gerekli incelemenin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastane önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, intihar teşebbüsünde bulunan ve durumu ağır olan M.G.'nin ise ambulansla başka hastaneye sevk edildiği belirtildi.