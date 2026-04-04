Hakkari'de aranan 12 kişi yakalandı
04.04.2026 09:09
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişileri yakalamaya yönelik çalışmalara devam ediyor.
Hakkari'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ve hakkında arama kararı bulunan şüpheliler yakalandı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişileri yakalamaya yönelik çalışmalara devam ediyor.
Bu kapsamda aranan ve Derecik gümrük kapısından ülkeye giriş yapmak isteyen, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından aranan F.A, L.A. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T. ve yine aynı suçtan aranan Z.K., "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan aranan B.K, K.E, E.A. ve S.C, "kaçakçılık" suçundan aranan yabancı uyruklu R.K.S. ve İ.A.S. ile "hakaret" suçundan aranan Y.Y. de yine ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan firari hükümlü ve 11 şüpheli, adli makamlaa sevk edildi.
YASAL UYARI
HAKKARI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HAKKARI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.