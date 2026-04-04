Hakkari'de aranan 12 kişi yakalandı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişileri yakalamaya yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda aranan ve Derecik gümrük kapısından ülkeye giriş yapmak isteyen, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından aranan F.A, L.A. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T. ve yine aynı suçtan aranan Z.K., "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan aranan B.K, K.E, E.A. ve S.C, "kaçakçılık" suçundan aranan yabancı uyruklu R.K.S. ve İ.A.S. ile "hakaret" suçundan aranan Y.Y. de yine ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan firari hükümlü ve 11 şüpheli, adli makamlaa sevk edildi.