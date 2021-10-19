Hakkari'de buzdolabı kompresörünün içine gizlenmiş 3 kilo eroin ele geçirildi (Hakkari Haberleri)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kargo şirketine ait araçta bulunan buzdolabı kompresörünün içine gizlenen 3 kilogram eroin bulundu.

Haberler - Hakkari Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 15:04

Hakkari'de buzdolabı kompresörünün içine gizlenmiş 3 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Yeni Köprü yol kontrol noktasında dün bir kargo şirketine ait araçta yapılan aramada, buzdolabı kompresörünün içine gizlenen 3 kilogram eroin ele geçirildi.

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