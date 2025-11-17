Hakkari'de dağda mahsur kalan sürüyü köylüler kurtardı
17.11.2025 10:11
İHA
Hakkari’nin yüksek kesimlerinde aniden etkili olan kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan hayvan sürüsü köylülerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.
Bay köyü Ülebera yaylasında başlayan kar yağışı, küçük ve büyükbaş hayvanların geri dönüş yolunu kapattı.Çobanlardan gelen haber üzerine köylüler, karla kaplı patikalarda güçlükle ilerleyerek yaylaya doğru yola çıktı. Kar ve sis nedeniyle zor anlar yaşayan köylüler, yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından hayvanlara ulaşmayı başardı.
