Hakkari'de dağda mahsur kalan sürüyü köylüler kurtardı

Bay köyü Ülebera yaylasında başlayan kar yağışı, küçük ve büyükbaş hayvanların geri dönüş yolunu kapattı.Çobanlardan gelen haber üzerine köylüler, karla kaplı patikalarda güçlükle ilerleyerek yaylaya doğru yola çıktı. Kar ve sis nedeniyle zor anlar yaşayan köylüler, yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından hayvanlara ulaşmayı başardı.

YASAL UYARI

HAKKARI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HAKKARI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.